تستهدف 250 ألف طفل.. انطلاق مبادرة فحص عيون طلاب المدارس بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية انطلاق أولى مراحل مبادرة ''عيون أطفالنا مستقبلنا'' للكشف على عيون طلاب المدارس والفحص المبكر لحدة إبصارهم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".



وذكر بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية أن فعاليات المبادرة بدأت في مدرسة الزهور 1 و2 بإدارة المنتزه ثان، بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية؛ إن محافظة الإسكندرية هي أولى المحافظات التى تطبق بها المبادرة خلال العام الحالي وتستهدف نحو 250 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية.

وأضافت ندا أن المبادرة تهدف إلى الفحص المبكر لحدة الإبصار عند الأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة من طلبة المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والتجريبية بمناطق برج العرب والعامرية والعجمي ومدارس الظهير الريفي بمناطق المنتزه وشرق.

وأوضحت وكيل الوزارة أن تستهدف الكشف المبكر عن بعض أمراض العيون مثل الحول الظاهري وسقوط الجفن كمرحلة أولى ثم سيتم في المرحلة الثانية من المبادرة إجراء فحص متقدم ووصف وصرف العلاج الطبي أو الإجراء التصحيحي الجراحي بالمجان كما سيتم أيضا توفير نظارات طبية للأطفال الذين يحتاجونها بناء على نتائج الفحص وذلك بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز.

وأكدت أهمية التعاون بين مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية و التعليم و المجتمع المدني لتحقيق هدف المبادرة والذي ينعكس بشكل مباشر على مستقبل الأطفال التعليمي والعملي فيما بعد.

من جانبها أوضحت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، أن الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى للكشف المبكر عن أمراض العيون بالمدارس المستهدفة على مستوى المحافظة، بدأت عملها اعتبارًا من 16 مارس الجاري.

وأكدت عبد الرحيم أنه تم إجراء فحوصات الكشف الأولي لآلاف الطلاب اليوم، شملت حدة الإبصار، الحول الظاهري، وسقوط الجفن، وتم تحويل عدد من الطلاب لاستكمال المرحلة الثانية من المبادرة لتلقي العلاج اللازم للمشكلات التي تم اكتشافها.

وخلال الفعاليات، قامت الفرق الطبية بالمرور على الفصول الدراسية لتعريف الطلاب بالمبادرة وأهدافها وخطواتها، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول كيفية الحفاظ على صحة العيون والوقاية من الأمراض.

شهدت الفعاليات حضور الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية، إلى جانب عدد من القيادات المعنية بمديرية الشئون الصحية، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم المشاركين في تنفيذ المبادرة.