غياب المعلمين والطلاب.. إحالة العاملين بمدرسة سرياقوس الإعدادية للتحقيق

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قرر يحيى العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، تحويل مدير مدرسة سرياقوس الإعدادية المشتركة والمدرسين بها للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية وغياب المعلمين والطلاب.

جاء ذلك خلال قيام مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية بزيارة مفاجئة للمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وكان مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أصدر تعليمات رسمية لجميع المدارس على ضرورة الالتزام بتسجيل الحضور والغياب، وتسجيل غياب الطلاب أولاً بأول بدون أي تهاون طوال الترم الثاني بما في ذلك أيام شهر رمضان الكريم.

وبحسب تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، فإن إجراءات تسجيل الغياب في المدارس خلال الترم الثاني 2025 تتم إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وكذلك بالسجلات التقليدية المخصصة لذلك.