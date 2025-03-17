ضبط 32 طن أسمدة زراعية محظورة في حملة تموينية بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

وجه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل في المنشآت التموينية مثل المخازن والمحال العامة والمخابز، وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على الأسواق وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.

وفي إطار تنفيذ توجيهات المحافظ، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، حملة مكثفة على مخزن بقرية أولاد إلياس في مركز صدفا.

وأسفرت الحملة، التي تمت بالتنسيق مع الإدارات الخارجية بالمراكز، عن ضبط 32 طنًا من الأسمدة الزراعية المحظور تداولها في الأسواق والمخصصة لوزارة الزراعة، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء. وشارك في الحملة المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة.

وأكد المحافظ أبو النصر على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي تُنفذ في نطاق مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما أعلن محافظ أسيوط عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، أو من خلال برنامج تليجرام على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.