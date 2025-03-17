فص ملح وداب بالفيوم.. "ميار" نزلت تصور ورق وفجأة اختفت في ظروف غامضة -صور

الفيوم - حسين فتحى:

في ظروف غامضة، اختفت ميار عادل زغلول، الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، من محيط منزل أسرتها بمنطقة دلة بمدينة الفيوم، لتثير حالة من القلق والفزع بين الأهالي.

بدأت القصة مساء يوم 15 مارس، عندما خرجت ميار لتصوير أوراق خاصة بشهادة ميلادها، ومنذ ذلك الحين، انقطعت أخبارها، ولم تعد إلى منزلها.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد باختفاء ميار عادل زعلول.

وجرى تشكيل فريق بحث مكثف بقيادة المقدم مصطفى السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، لكشف ملابسات الحادث.

يعكف فريق البحث حاليًا على تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة في محيط منزل أسرة ميار، لتتبع خط سيرها منذ لحظة خروجها، ومحاولة الوصول إلى أي خيط قد يقود إلى مكان وجودها.

بالتوازي مع ذلك، يقوم فريق البحث بفحص علاقات أسرة ميار بالمواطنين، وسؤال المتعاملين مع الأسرة، لجمع أي معلومات قد تفيد في كشف ملابسات اختفائها.

أخطرت نيابة بندر الفيوم، التي تتولى التحقيق في القضية، وتستمع إلى أقوال أسرة ميار والجيران، وتوجه فريق البحث لكشف ملابسات الواقعة.