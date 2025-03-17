محافظ أسيوط يشارك الأيتام في يوم ترفيهي بمدينة الملاهي -صور

أسيوط- محمود عجمي:

في لفتة إنسانية تعكس حرصه على إسعاد ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، قام اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بزيارة ترفيهية إلى مدينة الملاهي بأسيوط الجديدة، بصحبة فتيات دار الصفا لرعاية اليتيمات وفتيان دار الحنان لرعاية الأيتام. تأتي هذه الزيارة في إطار حرص المحافظ على تقديم الدعم المعنوي والترفيهي لأبناء دور الأيتام، وتوفير لحظات من الفرح والبهجة لهم، خاصة في شهر رمضان المبارك.

رافق المحافظ في هذه الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والشيماء عبدالمعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وأحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس هاني ثروت وكيل وزارة الاتصالات بأسيوط، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة.

استمتع الأطفال والفتيات بهذه الرحلة التي تضمنت مجموعة من الألعاب الترفيهية والتفاعلية التي ساهمت في إدخال السرور والفرح إلى قلوبهم.

وخلال الزيارة، عبر محافظ أسيوط عن سعادته بمشاركة الأيتام في هذا اليوم الترفيهي، مؤكدًا على أهمية هذه الفعاليات في تحسين حالتهم النفسية والاجتماعية، وأن هذه المبادرات تهدف إلى تقديم الدعم المعنوي لهم وتشجيعهم على التفوق والنجاح في حياتهم.

وجه المحافظ بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لأطفال دور الأيتام والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الترفيهية بشكل دوري لتعزيز روح السعادة والتفاؤل لديهم.

كما تفقد أبو النصر مدينة الملاهي ومنطقة الألعاب الكلاسيكية، حيث شاهد الأطفال والفتيات وهم يمرحون ويستمتعون بالألعاب المختلفة، كما تفقد المحلات التجارية داخل المدينة، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة.

وفي نهاية جولته، وجه شكره للقائمين على مدينة الملاهي، مثنيًا على جهودهم في تقديم الفقرات الفنية والاستعراضية المختلفة لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والفتيات.

من جانبهم، أعربت فتيات دار الصفا وفتيان دار الحنان عن شكرهم وامتنانهم للمحافظ على هذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه الزيارة كانت مصدرًا كبيرًا للسعادة لهم، وأنها تعكس اهتمام الدولة بمستقبلهم ورفاهيتهم.