"كان بيلعب بالسلاح".. مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ في الأقصر



الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ داخل منزل صديقه، بمنطقة أبو قليعي بمركز أرمنت، غرب محافظة الأقصر.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بمصرع الشاب "عبدالرحمن جمال"، 25 عامًا، داخل منزل صديقه بمنطقة أبو قليعي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، حيث فارق الحياة على الفور.

كشفت التحريات الأولية، أن المتوفى كان يعبث بالسلاح الناري، ما أدى إلى خروج طلقة أصابت رأسه، سقط قتيلا على إثرها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.