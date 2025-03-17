إعلان

"كان بيلعب بالسلاح".. مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ في الأقصر

04:45 ص الإثنين 17 مارس 2025

مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ داخل منزل صديقه، بمنطقة أبو قليعي بمركز أرمنت، غرب محافظة الأقصر.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بمصرع الشاب "عبدالرحمن جمال"، 25 عامًا، داخل منزل صديقه بمنطقة أبو قليعي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، حيث فارق الحياة على الفور.

كشفت التحريات الأولية، أن المتوفى كان يعبث بالسلاح الناري، ما أدى إلى خروج طلقة أصابت رأسه، سقط قتيلا على إثرها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب بطلق ناري بالخطأ طلق ناري الأقصر الأسلحة النارية نيابات الأقصر أمن الأقصر مديرية أمن الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان