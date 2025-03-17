بسبب خلافات الجيرة.. مواطن يدهس سيارة جاره في الدقهلية- صور



الدقهلية- رامي محمود:

شهدت قرية دميرة التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية، واقعة غريبة، إذ استقل مواطن جرارا زراعيا وهرول به مسرعًا صوب سيارة جاره ودهسها، لوجود نزاعات قضائي فيما بينهم لخلافات الجيرة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة طلخا، بوجود مشاجرة بقرية "دميرة" دائرة المركز، وقيام شخص يستقل جرارا زراعيا بدهس سيارة جاره ووقوع اشتباكات بين الطرفين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، إذ تبين من الفحص قيام "ا. م. ل"، مقيم قرية دميرة باستقلال جرار زراعي يمتلكه ودهس سيارة جاره يُدعى "أ. م. ل"، بعد تجدد خلافات الجيرة فيما بينهم نتيجة وجود خلاف بين والد الجاني والمجني عليه، وصلت إلى ساحات القضاء وحصول المجني عليه على حكم بالبراءة مما أثار حفيظة "الجاني" وقيامه بدهس سيارة المجني عليه، ووقوع اشتباكات بين العائلتين استخدم فيها الأسلحة البيضاء.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفي الواقعة، والتحفظ على الجرار الزراعي والسيارة التي تعرضت للدهس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.