براءة 55 متهمًا في قضية زراعة المخدرات بأسيوط بسبب تناقض الأدلة

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، ببراءة 55 شخصًا، بينهم 4 حضوريا، متهمين بزراعة 3.5 فدان من نباتات الخشخاش والبانجو المخدرين، وحيازة 28 جوال من نباتات البانجو المخدر بجزيرة بني محمد "القلعة" بمركز أبنوب. جاء الحكم بسبب تناقض محضر وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب ودفاتر مأموريات وخطابات قوات الأمن المركزي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 9247 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى ورود معلومات للرائد مصطفى عبد الساتر، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، تفيد بوجود مساحات كبيرة من الأراضي متفرقة بمنطقة القلعة بجزيرة بني محمد مزروعة بالمواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات القانونية، قاد العقيد أحمد عبد الرحمن مخلوف، وكيل فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق، والرائد أحمد عاصم حمزة، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، والرائد مصطفى عبد الساتر، والنقيب حسام عبد المنعم، والنقيب فتحي طوسون، معاونوا المباحث، قوة من أفراد الشرطة السريين مدعومين بقوات الأمن المركزي استهدفت منطقة القلعة بجزيرة بني محمد. عثرت القوات على قطعة أرض بمساحة نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر، وأكدت التحريات أن من يقوم بزراعتها هم: فتحي. ح. س (59 عامًا، فلاح)، محمد. ف. ح (35 عامًا، فلاح)، أحمد. ف. ح (33 عامًا، فلاح)، وعلي. ح. ح (31 عامًا، فلاح)، مقيمين القلعة جزيرة بني محمد العقب.

كما عثر على قطعة زراعية حوالي نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر، وحال الاقتراب من قطعة الأرض رفقة الرائد مصطفى عبد الساتر وقوات الأمن المركزي، شاهد شخصان في هذه القطعة، وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية اتجاه القوات. قامت القوات بالتعامل معهم، ونتج عنه إصابة أحدهم وهروب الآخر. تبين أن المصاب يدعى سليم. ح. م، ومقيم بشتيل الوراق محافظة الجيزة، ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر. عثر بحوزته على سلاح ناري بندقية آلية سريعة الطلقات عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام وبها الخزينة الخاصة بها، وحقيبة جلدية بها 5 خزن لذات السلاح (100 طلقة لذات العيار). بمواجهته بالسلاح والذخائر المضبوطة، أقر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن زراعات المواد المخدرة والاتجار فيها. تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتبين أن هذه القطعة يقوم بزراعتها كلا من: تهامي. هـ. م (47 عامًا، فلاح)، محمد. هـ. م (32 عامًا، فلاح)، وليد. ف. ع (26 عامًا، فلاح)، وسليم. ح. م (38 عامًا، فلاح)، مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

كما عثر الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم معاونا مباحث المركز على قطعة أرض نصف فدان وقطعة أخرى نصف فدان قريبة منها لنبات الخشخاش المخدر ونبات البانجو، وكذا غرفة بداخل الأرض بداخلها 28 جوال لنبات البانجو المعد للبيع. تبين أن المضبوطات وقطعتي الأرض يقوم بزراعتها كلا من: علاء. ع. م (25 عامًا، فلاح)، أحمد. ط. ع (28 عامًا، فلاح)، أحمد. ع. س (32 عامًا، فلاح)، وعلاء. ع. ح (32 عامًا، فلاح)، مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

كما عثر الرائد مصطفى عبد الساتر والنقيب حسام عبد المنعم والنقيب فتحي طوسون معاونوا وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة أرض نصف فدان وقطعة أخرى قريبة منها نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر. تبين أن من يقوم بزراعتها كلا من: حسن. خ. س (26 عامًا، فلاح)، أحمد. ح. ح (28 عامًا، فلاح)، محمد. د. ح (28 عامًا، فلاح)، محمد. ف. م (31 عامًا، فلاح)، وخالد. ح. س (55 عامًا، فلاح)، مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.

وعثر النقيب فتحي طوسون معاون مباحث مركز شرطة أبنوب على قطعة أرض نصف فدان مزروعة بنبات الخشخاش المخدر. تبين أن من يقوم بزراعتها كلا من: محمد. ص. ع (34 عامًا، فلاح)، حامد. م. س (42 عامًا، فلاح)، محمد. ح. م (26 عامًا، فلاح)، وليد. ح. م (27 عامًا، فلاح)، عيسى. ف. م (52 عامًا، فلاح)، ومحمد. ع. ف (28 عامًا)، مقيمين القلعة جزيرة بهيج بني محمد مركز أبنوب.