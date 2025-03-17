تشييع جثمان طالب قُتل في شبين القناطر بعد 45 يومًا من إصابته (صور)

شيّع أهالي شبين القناطر بمحافظة القليوبية جثمان الطالب عبدالله إيهاب أبو صالح، الذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بعد تعرضه لاعتداء بقطعة رخام على رأسه من قبل ثلاثة أشخاص خلال مشاجرة.

خرج الجثمان من مسجد الغراينة وسط أجواء من الحزن، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد والصبر لذويه.

وكان الضحية قد دخل في غيبوبة استمرت 45 يومًا، إثر الاعتداء عليه بعد مشادة نشبت بسبب احتكاك سيارة والده بأحد المتهمين، الذين تربصوا له واعتدوا عليه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

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