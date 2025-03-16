إخماد حريق بمخلفات قمامة في مصنع بالعبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية في السيطرة على حريق نشب في مخلفات وقمامة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في العبور، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقى مركز شرطة النجدة بلاغًا عن الحريق، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية بشكل سريع. حيث انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب فوق سطح المصنع.

تمت الاستعانة بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة. وقد فتحت الجهات المعنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحريق.