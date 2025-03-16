خلفًا لميرفت محمد.. ضياء الدين البنا عميدًا لكلية الفنون التطبيقية ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

وافق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، على ندب الدكتور ضياء الدين مصطفي عبده البنا، للقيام بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية بالجامعة، خلفا للدكتورة ميرفت محمد العميد السابق.

حصل الدكتور ضياء على بكالوريوس الغزل والنسيج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1996، ثم الماجستير عام 2001، ثم الدكتوراه عام 2005.

كما شغل العديد من المناصب القيادية منها رئيس قسم الغزل والنسيج بالكلية، ثم وكيلا للكلية لقطاع التعليم والطلاب، وله العديد من المؤلفات العلمية منها ما هو منشور في مجلات دولية، فضلا عن إشرافه على العديد من الرسائل، ومشاركته في العديد من المؤتمرات داخل وخارج مصر.