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الميكروباص دخل في العامود.. إصابة 3 أطفال في حادث سير بالسويس

02:50 م الأحد 16 مارس 2025

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السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 3 أطفال في حادث تصادم سيارة ميكروباص تنقل تلاميذ المدارس بعامود إنارة بشارع صلاح نسيم بالسويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد تصادم سيارة ميكروباص يستقلها طلاب مدارس، بعامود انارة بشارع صلاح نسيم الرئيسي بالسويس، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 3 سيارات لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن سائق الميكروباص فقد السيطرة على عجلة القيادة، فخرجت المركبة عن مسار الطريق وصعد للجزيرة الوسطى ليصطدم بعامود إنارة بالقرب من ميدان فكري زاهر أمام محطة وقود تموين السيارات.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس السويس إن التلاميذ الثلاثة اصابتهم بسيطة، وخضعوا للفحص الطبي، وحالتهم مستقرة، وحضر ذويهم للاطمئنان عليهم واستلامهم بعد مضي مدة زمنية للتأكد من عدم ظهور أي أعراض لإصابات غير ظاهرة.

ورفعت إدارة مرور السويس السيارة وأثار الحادث من الطريق بواسطة ونش، لتسيير الحركة المرورية بالطريق الذي يربط بين منطقة الأدبية وحي عتاقة وشركات البترول، بأحياء الأربعين والسويس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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السويس حادث سير الميكروباص شارع صلاح نسيم
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