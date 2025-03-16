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3 أشخاص ضربوه بسبب عربية أبوه.. وفاة طالب بالقليوبية بعد 45 يومًا في العناية

02:37 م الأحد 16 مارس 2025

الضحية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي طالب يدعى عبدالله إيهاب أبو صالح، مقيم بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرعه على أيدي 3 أشخاص إثر خلافات بينهم بسبب احتكاك سيارة أبيه بأحدهم، فقاموا بالتربص له وضربوه بقطعة رخام أودت بحياته، بعد مكوثه في العناية المركزة لمدة 45 يوما.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمصرع طالب يدعى عبدالله إيهاب، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الطالب للمستشفى، وتبين أنه مصاب بقطع بشريان في المخ، و حجزه بالعناية المركزة ولقى وفاته المنية بعد 45 يوما بالعناية المركزة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، جارِ ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وفاة طالب جريمة قتل القليوبية
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