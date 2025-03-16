كان بينقذ حصانه.. مصرع شاب غرقا في المياه بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقي شاب يبلغ من العمر 15 عامًا مصرعه غرقا في المياه المارة أمام كوبري الأقصى بنطاق دائرة مركز ههيا، فيما جرى انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى ههيا لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى استقبال طفل يدعى عمار.م يبلغ 15 عاما من العمر يقيم بنطاق ههيا لقي مصرعه غرقا.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 15 عاما يدعى عمار.م.، وأفاد الشهود بمحيط الواقعة، أن الغريق كان يحاول إنقاذ "الحصان" من الغرق إلا أنه لفظ أنفاسه غرقا في مياه الترعة.

تحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها، وصرحت بانهاء التصريحات الخاصة وإجراءات الدفن.