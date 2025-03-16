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مصرع طفل وإصابة شاب في انقلاب سيارة بترعة سعود بالشرقية

02:10 م الأحد 16 مارس 2025

انقلاب سيارة في ترعة

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الشرقية -ياسمين عزت:

لقي طفل مصرعه وأصيب شاب باضطراب في درجة الوعي إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة سعود بطريق سعود بنطاق دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية. تم نقل الجثة للمشرحة وإيداع الآخر بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى الحسينية لأحمد.ع (17 عامًا) مصابًا، وجثة الطفل محمد.ع (12 عامًا)، وكلاهما من قرية سعود التابعة لمركز الحسينية. تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين أن سيارة ملاكي انقلبت في مياه ترعة بنطاق مركز شرطة الحسينية، وأدى الحادث إلى مصرع الطفل وإصابة الشاب.

وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأخطرت جهات الأمن المعنية لمباشرة التحقيقات.

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انقلاب سيارة بترعة مصرع طفل الشرقية
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