محافظ أسوان يتابع توزيع 500 وجبة غذائية في قرى كوم أمبو -صور

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توزيع 500 وجبة غذائية على الأسر والأهالي في قريتي العتمور قبلي والمستجد بمركز كوم أمبو، وذلك في إطار فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" التي تهدف إلى إنتاج وتوزيع الوجبات الغذائية في مختلف القرى والنجوع، خاصة تلك المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة في إطار المبادرة، ووجه بمواصلة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتوسيع نطاق هذه الفعاليات وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مما يعكس روح المشاركة والعطاء ويعزز قيم التكافل في المجتمع الأسواني، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أن مبادرة "مطبخ المصرية" يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين في مختلف القرى والنجوع.

وأشارت إلى أن المبادرة تساهم في توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، وذلك من خلال الاستعانة بأحد الطهاة الماهرين بالمحافظة لشرح وتعليم طرق وأساليب التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، بالإضافة إلى آليات حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.