رغم الحظر.. انقلاب سيارة "ربع نقل" على صحراوى المنيا والحصيلة 11 مصابًا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 11 شخصًا، صباح اليوم الأحد، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط.

ويأتي الحادث رغم قرارات محافظ المنيا اللواء عماد كدواني بمنع استخدام السيارات الربع نقل في نقل المواطنين وفرض غرامة 5000 جنيه وسحب الترخيص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة 11 شخصاً، جميعهم عمال، مصابون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة، وما بعد الارتجاج بالمخ، جرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كشفت التحريات الاولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتحفظت قوات الأمن على المركبة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.