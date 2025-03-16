جنايات قنا تعاقب 4 متهمين بقتل شاب قرية الحجيرات بالسجن المؤبد

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج، بمعاقبة المتهمين بقتل شاب بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلى 27 أبريل من عام 2023 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين علي.ع.أ، 30 عاما، وكريم.ف.ع، 15 عاما، وعياد.أ.م، وعلاء.ع.أ، 38 سنة، تهمة قتل المجني عليه إبراهيم عباس أحمد، 24 عاما، بطلقات نارية حال تواجده مع والدته في الطريق العام بقرية الحجيرات بدائرة مركز قنا، بسبب خصومة ثأرية.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين فرغلي.ر.ح، وشقيقه هلال، وبتاو.أ.ع.ب، تهمة الشروع في قتل المتهم الأول علي.ع.أ، بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية.

أحيلت القضية برقم 6910 لسنة 2023 جنايات قنا والمقيدة برقم 1512 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.