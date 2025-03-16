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تكريم 3 آلاف شخص من حفظة القرآن الكريم في البحيرة -صور

10:35 ص الأحد 16 مارس 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت مدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، احتفالية كبرى لتكريم 3 آلاف من حفظة القرآن الكريم وسط حضور كبير من الأهالي والقيادات الشعبية.

وأكد عبد السلام عريف، أحد المنظمين، أن الحفل شهد توزيع 80 رحلة عمرة، وتكريم 3000 حافظًا للقرآن، من بينهم سيدات ورجال، وأطفال من حفظة القرآن كاملًا، و تكريم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ووزعت جوائز العمرة مدفوعة الأجر، على حفظة كتابه الله من أهالي مراكز الدلنجات، وإيتاى البارود، وحوش عيسى، وكوم حمادة.

وأعرب الدكتور إسماعيل دويدار رئيس إذاعة القرآن الكريم، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات تكريم حفظة كتاب الله، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتحفيظ الأطفال القرآن الكريم، وتشجيعهم على الحفظ بإقامة مثل تلك الفعاليات.

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تكريم حفظة القرآن الكريم البحيرة حفظة القرآن الكريم مدينة الدلنجات
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