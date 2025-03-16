انقلاب شاحنة محملة بـ 50 طن ردة على الطريق الصحراوي بسوهاج وإصابة سائقين -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب سائقان بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة ب50 طن من أجولة الردة، على الطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج- البحر الأحمر" عند نقطة الكيلو 80 دائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث، وتبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة نقل رقم 7176 ن ل مقطورة رقم 3471 ع ج قيادة "مؤمن. ر" 34 عامًا سائق على الطريق المشار إليه.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة المذكور باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومرافقه "محمد. ح" 22 عامًا سائق باشتباه كسر باليد اليمنى.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.