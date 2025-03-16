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بسبب خلافات الجيرة.. مشادة كلامية تنتهي بمقتل شاب بالدقهلية

03:11 ص الأحد 16 مارس 2025

جثة_ ارشيفية

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الدقهليةـ رامي محمود:

لقي شاب بعزبة البلاسي مركز المنزلة في محافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مصرعه طعنا بسكين على يد جاره بعد مشادة كلامية تحولت لمشاجرة انتهت بوفاته لوجود خلافات بينهما.

البداية كانت بتلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المنزلة من المستشفى العام، بوصول شخص يدعى "سمير السيد إبراهيم الفقي"، 30 عاما، مقيم بعزبة البلاسي دائرة المركز"، مصابًا بجرح طعني بمنتصف الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء تعد من آخر.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز، لمكان البلاغ، إذ تبين من الفحص والتحريات أن المجني عليه تلقى طعنة من سلاح أبيض، سددها له شخص يدعى "ر. أ. ع"، خلال مشاجرة، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

جرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لنقله مستشفى المنصورة التخصصي "الدولي" لانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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