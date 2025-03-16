الجثث تفحمت.. مصرع وإصابة 4 مواطنين إثر اشتعال النيران بسيارة بالإسكندرية- فيديو

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخصين مصرعهما، بينما أصيب 2 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها واشتعال النيران بها بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا، يفيد بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة واشتعال النار بها أمام شركة العلا للحديد بالطريق الدائري.

على الفور انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها ما أدى إلى تفحمها بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: "يوسف عبد الناصر، ومحمد أحمد محمد عباس"، وتفحم جثتيهما، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

فيما أصيب كلا من: "يوسف أحمد محمد، 16 عاما، مقيم سيدي بشر بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 18% من الجسم، وبلال جمال السيد، 17 عاما"، مقيم بالفلكي بحروق بالظهر والرقبة من الدرجة الثانية، وجرى نقلهما إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.