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"ضربوا طالب عشان الواجب".. إقالة معلم واستبعاد مدير ومشرف مدرسة بالغربية

02:22 ص الأحد 16 مارس 2025

المدرس المتهم

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الغربية- مروة شاهين:

قررت النيابة الإدارية في المحلة الكبري بمحافظة الغربية، إقالة مدرس "بالحصة" من العمل بوزارة التربية والتعليم نهائيًا، واستبعاد مدير مدرسة ومشرف الدور بعد تعديه بالضرب المبرح على أحد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وإصابته بكدمات متفرقة بالجسد بسبب عدم تنفيذ الواجب وطلبه الذهاب للحمام.

كانت مدرسة صلاح سالم الابتدائية بالمحلة الكبرى، قيام ولي أمر طالب بتقديم شكوى للنيابة الإدارية، ضد مدرس رياضيات "بالحصة" لقيامة بالتعدي على نجله بالضرب والسب بسبب طلب نجلة الذهاب للحمام.

وتضمنت شكوى ولي أمر الطالب، أن المدرس قام بغلق باب الفصل بالديسك، وتعدى بالضرب على نجله بسبب طلب الذهاب للحمام قائلا له: "اعملها على نفسك، دا أنا هكسر عضمك، دا إنت أشكالك متسواش جنيه دلوقتي"، وعندما قام نجلي بالصراخ والاستغاثة سمعت به عددا من المدرسات بالمدرسة وحاولوا فتح الفصل وإخراج الطالب.

وأضاف ولي أمر الطالب، أن المدرس تسبب في إصابة نجلة بحالة نفسيه سيئة بعد التعدي عليه بهذه الصورة وسط زملائة.

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