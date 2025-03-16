بسبب تليفون محمول.. شاب يُنهي حياة شقيقة في الدقهلية



الدقهلية- رامي محمود:

لقي شاب مصرعه طعنًا بسكين على يد شقيقه بقرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المنزلة، بوصول "أدهم عبود محمود المشاعلي"، 19 عاما، جثة هامدة إدعاء تعدي.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال مرافقيه اتهموا شقيقة "محمد"، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وطعنه طعنة غائرة بالبطن أدت إلى وفاته وذلك بعد قيام المجني عليه بطلب مبلغ من المال من والدته لشراء هاتف محمول وتعديه اللفظي عليها مما أدى إلى تدخل شقيقه الأكبر "المتهم"، لتأديبه فنشبت مشاجرة انتهت بمصرعه.

على الفور كلف مدير المباحث ضباط فرع البحث الجنائي، بسرعة ضبط المتهم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر واعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة التخصصي "الدولي"، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.