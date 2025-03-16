إصابة شخص إثر سقوطه من القطار جنوب قنا



قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب شخص، جراء سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد قوص، جنوبي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بورود بلاغا بإصابة شخص إثر سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد قوص.

على الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من الفحص إصابة شاب إثر سقوطه من القطار بمحطة سكة حديد قوص.

جرى نقله إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات.