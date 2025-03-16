إصابة 7 أشخاص إثر تصادم 4 سيارات على طريق طنطا كفر الشيخ



الغربية- مروة شاهين:

شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بالقرب من قرية سملا التابعة لمركز قطور تصادم 4 سيارات نقل وملاكي وميكروباص، نتج عنه إصابة 7 أشخاص.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بتصادم عدة سيارات على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، وإصابة عدة أشخاص.

على الفور انتقلت قوة أمنية و6 سيارات إسعاف لمحل البلاغ، إذ تبين من الفحص تصادم سيارتين ملاكي وسيارة ميكروباص وأخري نقل، على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي.

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من: "عادل إبراهيم عبد الله، 45 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة، وأحمد محمد الغمري، 43 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، وجرح قطعي بالجبهة طول 2 سم، وحسن إسماعيل شركسي، 47 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة.

كما أصيب كلا من: "زهوه مصطفى سماح، 20 عاما، بجرح بالوجه طوله 5 سم، وإسلام خالد السعدي، 24 عاما، بجرح بالشفه السفلى طوله 2 سم، وعبد الرحمن محمود، 23 عامًا، سحجات وكدمات متفرقه، وأمل محمد الزاوي، 21 عاما، جرح بالوجه طوله 3 سم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.