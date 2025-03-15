بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح قطاع جديد بكورنيش شبين الكوم

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مساء اليوم السبت، أعمال تطوير وتجميل قطاع ثالث جديد من كورنيش شبين الكوم عقب الانتهاء من رفع كفاءته وتجديده لتوفير متنفس حضاري وجمالي والارتقاء بالمظهر العام لتحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، بحضور المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية مترجلاً على الأقدام أعمال تطوير القطاع الجديد للكورنيش، واستمع إلى شرح تفصيلي عن حجم الأعمال المنفذة والتي تضمنت تركيب "مقاعد رخام مضيئة- نخيل- أعمدة ديكورية حديثة- بلاط حراري- حديد كريتال"؛ لإضفاء مظهر جمالي وحضاري ليكون مزاراً ومتنفس يليق بالمواطنين والمترددين على العاصمة.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة منطقة أسفل الكوبري العلوي، موجهًا بضرورة الاهتمام والاعتناء بالكورنيش للحفاظ على القيمة الجمالية ولإعادة المظهر العام إلى رونقه وذلك بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة بكافة القطاعات، وخلال تفقده وجه المحافظ بإعادة استخدام المظلات القديمة وبلاط الإنترلوك وكافة الأدوات المتواجدة محل التطوير واستغلالها في أماكن أخرى بما يساعد على توفير النفقات واستغلال أمثل لكافة الموارد المتاحة.

وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير والتجميل بميدان تحيا مصر أمام كوبري مبارك والمنطقة المحيطة به باعتباره شريان حيوي يربط بين أحياء مدينة شبين الكوم، موجهًا بتضافر الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والالتزام بكافة المواصفات الفنية والانتهاء منه وفق التوقيتات الزمنية المحددة لدخوله الخدمة أمام المواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الحدائق والميادين العامة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تتم على أرض الواقع بشتى القطاعات الخدمية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري العمل بالتوازي وعلى قدم وساق في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافات القطاعات "الصحة، والتعليم، وكافة المشروعات التنموية والخدمية" بنطاق المحافظة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وخلال تفقده التقى المحافظ، عددا من المواطنين والتقاط عدد من الصور التذكارية معهم في أجواء تسودها المحبة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتضافر الجهود والتواجد الميداني ومتابعة المستمرة لآليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لرفع معدلات الإنجاز وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات.