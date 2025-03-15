"ضربهن بالشلوت".. النيابة تقرر حجز مدير مدرسة اعتدى على طالبات بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة شبراخيت الجزئية في محافظة البحيرة، حجز مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية، على ذمة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز شرطة شبراخيت، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم في فناء المدرسة.

كانت وزارة الداخلية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن قيام مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات، بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة وسط عدد من الطالبات.

وعقب فحص الفيديو من قبل وزارة الداخلية، تبين أنه لمدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية، وحررت مباحث مباحث البحيرة، المحضر اللازم، وجرى ضبط المتهم وعرضه على النيابة.

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