تحريات الأمن في واقعة مذبحة أبو زعبل: الأم قتلت أطفالها ثم أعدت السحور لزوجها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، في واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدتهم المريضة نفسيًا في عزبة منطاوى التابعة لمركز شرطة الخانكة، أن المتهمة قتلت أولادها الثلاثة، ثم أعدت السحور لزوجها وأكلا سويًا.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة ارتكبت الجريمة، وفي الصباح هربت وأبلغت سلفتها بالواقعة والتي بدورها أبلغت والد الأطفال وحاولوا إنقاذهم ولكنهم قد ماتوا.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: شهد صالح محمود 12 سنة، ومحمود صالح محمود 7سنوات، وآية صالح محمود 5 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، انتقلت لمكان الحادث، وجرى معاينة الجثامين وفحص مكان الواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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