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اندلاع حريق في برج اتصالات بشبرا الخيمة

09:29 م السبت 15 مارس 2025

حريق برج اتصالات

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نشب حريق هائل، في برج اتصالات فوق سطح مبنى سكني خلف معهد تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ولم يسفر عن وفيات.

البداية عندما تلقت الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حريق في محمول أعلى برج سكني خلف معهد تعليمي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما لم يسفر عن وفيات.

ودفعت قوات الحماية المدنية في القليوبية بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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حريق برج اتصالات شبرا الخيمة شرطة ثان شبرا الخيمة
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