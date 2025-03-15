آخر تطورات قضية "سلمى".. قرار جديد من محكمة جنح كوم حمادة بشأن زوجة الأب القاتلة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنح كوم حمادة، برئاسة المستشار عبدالعزيز خورشيد، حبس زوجة الأب المتهمة بقتل الطفلة سلمي في البحيرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث البحيرة نجحت في كشف غموض العثور على جثة الطفلة" سلمي بدر عبدالواحد" البالغة من العمر أربع سنوات داخل شيكارة بمنزلها بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة أبيها.

وذكرت المتهمة في اعترافاتها أن الطفلة كانت مدللة من الجميع بالأخص الجد والجدة للأب، الأمر الذى جعل المتهمة تغير من حبهم للطفلة، وتميزهم لها عن أبنائها.

وأضافت أنه فى يوم الحادث صعدت الطفلة إلى الدور الثالث محل سكن زوجة الأب، وطلبت منها قطعة من الحلوى، فرفضت المتهمة فطلبت الطفلة منها أن تحضر لها كوب من المياه بالسكر فرفضت المتهمة ودفعتها فسقطت الطفلة على رأسها، وقامت تبكى بشده، فامسكت المتهمة بها، ووضعت يدها على فمها حتى فقدت وعيها، ثم حملت الطفلة، وصعدت بها إلى سطح المنزل حيث يتواجد برميل به رمال، فأفرغته ووضعت الطفلة فى البرميل ثم أهالت عليها الرمال مرة أخرى.

وأكملت المتهمة، أنها فى صباح اليوم التالي استخرجت جثة الطفلة من الرمال، ووضعتها فى شنطة سفر ، وأخفتها تحت سرير الأطفال داخل شقتها.

وكشف تقرير الطبى الشرعي مفاجأة، حيث أثبت التقرير أن الطفلة توفيت مختنقة بسبب استنشاقها الرمال، بعد أن دفنت فى الرمال وهى على قيد الحياة.

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