وُلد في دمياط ومات بالأقصر.. مصرع طالب أزهري غرقًا في نهر النيل

الأقصر - محمد محروس:

لقي طالب بالمعهد الأزهري بمحافظة دمياط مصرعه غرقًا، اليوم السبت، أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل بالقرب من مرسى معدية الأهالي بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من شرطة البيئة والمسطحات يفيد بغرق شاب في مياه النيل بالقرب من معدية الأهالي بمركز القرنة، وذلك بعد نزوله للاستحمام رغم تحذيرات المواطنين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة المقدم محمود خليل وكيل قسم شرطة البيئة والمسطحات، والرائد أحمد هشام رئيس قسم الإنقاذ النهري، والنقيب إبراهيم عبد المنعم، والنقيب محمد خضر من ضباط قسم المسطحات المائية.

وتبين أن الشاب يدعى عبد الرحمن عاطف محمد، 21 عامًا، من مركز الزرقا بمحافظة دمياط، وطالب بالمعهد الأزهري، وترك متعلقاته الشخصية وإثبات هويته قبل أن ينزل للاستحمام في مياه النيل.

نجحت فرق الإنقاذ النهري في انتشال الجثة خلال أقل من نصف ساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى القرنة غرب الأقصر لحين استكمال إجراءات الدفن.