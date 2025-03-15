إصابة شخصين في حريق منزل مكون من ثلاث طوابق بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب شخصان، اليوم السبت، في حريق نشب داخل منزل مكون من 3 طوابق في قرية النزيلي، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل في قرية النزيلي مركز أبوتشت.

تبين بعد الفحص أن الحريق نشب في منزل 3 طوابق وأسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق أحدهما تم إسعافه في مكان الواقعة، والثاني يُدعى حسين.ع.أ، يبلغ من العمر 52 عامًا، تم نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وجرت السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.