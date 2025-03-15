انهارت عليه الأحجار.. الحماية المدنية تنقذ مواطن احُتجز بعقار في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، مواطنًا من الموت المحقق عقب سقوط أحجار عليه واحتجازه داخل عقار آيل للسقوط، خالي من السكان، في منطقة بحري بحي الجمرك.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة باحتجاز شخص داخل عقار بحارة المدورة بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص خلع جامع قمامة "نباش" ألواح من الأخشاب التي يستند عليها جدران وأسقف عقار آيل للسقوط.

وكشفت المعاينة أنه أثناء محاولة المذكور خلع الأخشاب انهارت عليه الأحجار ما أدى إلى إصابته واحتجازه داخل العقار لا يستطيع الحركة ما جعله يستغيث بالمارة والمواطنين.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذه من داخل العقار ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.