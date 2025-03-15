وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان المزرعة البحثية لاستنباط أنواع القمح الجديدة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، رفقة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ المزرعة البحثية للقمح بمركز البحوث الزراعية بسخا.

وشهدت الجولة التفقدية لوزير الزراعة للمزرعة البحثية الوقوف على جهود فريق الباحثين في استنباط أنواع جديدة من القمح، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة وتحسين إنتاجية الزراعة في المنطقة.

كما فحص وزير الزراعة خلال الجولة العمليات البحثية الجارية المحصول القمح، استمع إلى شروحات حول الجهود المبذولة في تطوير أصناف جديدة من القمح التي تتمتع بصفات متقدمة مثل المقاومة للظروف البيئية القاسية، وزيادة الإنتاجية.

وأعلن الوزير دعمه الكامل لمثل تلك المبادرات التي تعزز الابتكار والتقدم في قطاع الزراعة.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة والحكومة تدعمان تعزيز الزراعة،. البحوث الزراعية الجديدة في سبيل تعزيز القطاع الزراعي في البلاد.

وكان الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد محطة غربلة تقاوي المحاصيل الزراعية بسخا، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات الزراعية المختلفة.