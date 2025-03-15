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صحة الإسكندرية تفحص 2736 مريضًا في 3 قوافل لـ"حياة كريمة"

02:54 م السبت 15 مارس 2025

الدكتورة غادة ندا

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الإسكندرية- محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خدمات الفحص الطبي والعلاج لنحو 2736 مواطنًا في قوافل طبية بمناطق العجمي وشرق الطبية، خلال شهر رمضان؛ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المديرية وجهت قافلة طبية بوحدة أبيس10 التي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفى "الجمهورية العام " وقافلة ثانية بوحدة أبيس2 بمنطقة شرق الطبية؛ وقافلة أخرى بوحدة الدخيلة بمنطقة العجمي الطبية والتي تبعد 23 كم عن مستشفى العامرية العام.

وأضافت "ندا" في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية هي " باطنة، جلدية، أطفال، أسنان، جراحة، عظام، نساء، تنظيم الأسرة"، وشارك فيها 85 فردا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها من أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 2736 مريضا وصرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما جرى تحويل 15 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها قالت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية إنه جرى خلال القافلة إجراء 590 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و216 تحليلاً بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 572 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قدمت القوافل خدمات التثقيف الصحي لعدد 958 مواطنا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

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حياة كريمة بداية جديدة لبناء الإنسان غادة ندا وزارة الصحة
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