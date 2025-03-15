وزير الزراعة يوجه بالتوزيع المبكر للتقاوي بأسعار مناسبة للمزارعين- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، بالتوزيع المبكر للتقاوي وإتاحتها للمزارعين بمختلف المحافظات، قبل موعد الزراعة بوقت كافي، وبأسعار مناسبة للمزارعين.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمركز البحوث الزراعية بسخا، رفقة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات الزراعية المختلفة.

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ استقبل وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة الزراعة ضمن الزيارة التفقدية الأولي للوزير في محافظة كفر الشيخ.

وبدأ الوزير جولته التفقدية، من داخل مركز البحوث الزراعية بسخا، واستمع إلى شرح وافٍ لمشتملات المحطة، والتي تشمل خطوط غربلة حديثة ومخازن لتخزين التقاوي فيما أشاد بجهود العاملين بالمحطة في إنتاج تقاوي جيدة وتوفيرها للمزارعين، مشددًا على أهمية التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في مجال إنتاج التقاوي.

يذكر أن محطة البحوث الزراعية بسخا، من أهم المحطات البحثية في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وتهدف المحطة إلى إنتاج تقاوي عالية الجودة للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.