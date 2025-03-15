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60 طن بطاطس تعيق حركة المرور.. انقلاب تريلا يغلق طريق "أسيوط - الوادي الجديد"

01:20 م السبت 15 مارس 2025

انقلاب تريلا محملة بـ60 طنًا من محصول البطاطس

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب سائق ومرافق له اليوم السبت، في حادث انقلاب تريلا محملة بـ60 طنًا من محصول البطاطس على طريق "أسيوط - الوادي الجديد"، مما أدى إلى غلق جزئي للطريق.

تلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب التريلا بالقرب من منطقة تنيدة بمنفلوط، وإصابة السائق ومرافقه.

جرى إرسال سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة تم إحالته للنيابة للتحقيق.

كما جرى الدفع بأوناش الحماية المدنية لإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانقلاب.

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