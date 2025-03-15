ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 33 كيلو مخدرات ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار فى المواد المخدرة ببنها بحوزتهما نحو 33 كيلو مخدرات متنوعة ما بين حشيش وشادو وهيروين وايس وسلاح نارى، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .



البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية أجهزة البحث الجنائى بالمديرية تفيد قيام عنصران اجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها و انهما يعتزمان جلب صفقة لترويجها.

عقب تقنين الاجراءات جرى ضبط المتهمان وبحوزتهما 17 كيلو جرام شادو و 15 كيلو جرام هيدرو اعترفا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وأمرت النيابة بحبس المتهمان وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت النيابة تحريات مباحث المديرية حول الواقعة.