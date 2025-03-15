استولى على أموال 15 ألف مواطن.. ضبط مستريح نجع حمادي وبحوزته 14 مليون جنيه

قنا_عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، القبض على مستريح نجع حمادي المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين من مختلف المحافظات عبر تطبيق تليجرام.

تمكنت المباحث الجنائية من تحديد مكان إختباء المتهم ، وبحوزته ( 3 هواتف محمولة " بفحصها تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابه لتلك الوقائع" – محافظ عملات رقمية "بها رصيد مالي" – سيارة- 6 بطاقات إئتمانية) .. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (14 مليون جنيه).

البداية كانت بتحرير 30 شخصا محاضر ضد مواطن يدعى علاء.ع وعرف إعلاميا على السوشيال ميديا بمستريح نجع حمادي استولى على أموال 15 ألف شخص على مستوى الجمهورية، بعدما أقنعهم باستثمار مدخراتهم معه بأرباح تتجاوز 40%.

وأفادت التحريات أن المتهم بدأ نشاطه منذ سنة واحدة من خلال مجموعة من الإعلانات الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي ثم جمع الضحايا من خلال جروبات على تطبيق تليجرام ضمت 15 شخص، أوهمهم بأهمية الاستثمار معه في البترول والذهب، بأرباح تتجاوز أرباح البنوك بنسبة 40%.

اقرأ ايضا:

تفاصيل سقوط مستريح قنا بعد الاستيلاء على مدخرات 15 ألف مواطن.. أوهم ضحاياه بأرباح 40%