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"كانت راجعة من التراويح".. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بسوهاج

11:00 ص السبت 15 مارس 2025

قضبان السكة الحديد

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت فتاة مصرعها، أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد حال غلق المزلقان، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إشارة من غرفة عمليات النجدة باصطدام القطار بمواطنة ومصرعها دائرة مركز شرطة طما.

تبين أنه أثناء عبور "خلود. ح" 24 عامًا، شريط السكة الحديد حال غلق مزلقان ساحل طما في طريق عودتها من صلاة التراويح لمسكن أسرتها صدمها القطار المشار إليه، ما نتج عنه مصرعها متأثرًة بإصابتها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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مصرع فتاة شريط السكة الحديد محافظة سوهاج عجلات قطار
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