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مصرع عاملين وإصابة 22 في حادث تصادم أتوبيس بجرار زراعي في قنا

02:19 ص السبت 15 مارس 2025
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قنا_عبدالرحمن القرشي :


لقي عاملان مصرعهما وأُصيب 22 آخرون في حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمصنع سكر دشنا وجرار زراعي بقرية العقبية شمالي محافظة قنا، ما استدعى تحركًا فوريًا لفرق الإسعاف إلى موقع الحادث.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس المصنع وجرار زراعي بقرية العقبية، التابعة لدائرة مركز دشنا.

وأسفر الحادث عن وفاة عاملين وإصابة 22 آخرين من العاملين بالمصنع، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حررت الجهات المعنية محضرًا بالواقعة، فيما كُلفت وحدة المباحث بالتحري لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصرع عاملين وإصابة 22 في حادث تصادم تصادم أتوبيس بجرار زراعي قنا
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