حفرة عميقة للتنقيب عن الآثار.. تدخل عاجل من محافظة الإسكندرية لنجدة سكان 3 عقارات بكرموز - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بيانًا للكشف عن تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله يظهر حدوث أضرار جسمية بعقار بمنطقة كرموز غربي المحافظة، ما يهدد بانهياره.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية عدد من بلاغات واستغاثات سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز تفيد وجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بحي غرب بهدف التنقيب عن الآثار.

ووفقًا للبيان، كلف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب والإدارة الهندسية التابعة له بالانتقال الفوري لمعاينة موقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية.

وانتقل رئيس حي غرب بحضور قوات شرطة قسم مينا البصل لموقع البلاغ، وتبين وجود أعمال حفر بالعقار الكائن 1 حارة النصر المكون من أرضي و3 طوابق علوية ووجود كسر في حائط العقار يؤدي إلى العقار المجاور رقم 2 حارة المجرة وبه حفرة عميقة نتج عنها تضرر العقار رقم 3 حارة الانتصار.

وأوضحت رئيس حي غرب، أن الأعمال المخالفة عبارة عن حفر بعمق كبير أثر ذلك على العقار المجاور وجاري عرض الثلاثة عقارات المجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقريرها الفني.

وأشارت إلى أنه جرى إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بحضور مأمور قسم مينا البصل ورئيس المباحث وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة.