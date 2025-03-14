وداعًا يا صغار جلبانة.. جنازة مهيبة لضحايا قطار القنطرة شرق

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

في جنازة مهيبة يملؤها الحزن والدموع، شيّع أهالي قرية جلبانة جثامين الأطفال ضحايا حادث قطار القنطرة شرق، الذي أودى بحياتهم أثناء عودتهم من الحضانة، بعدما اصطدم ميني باص كان يقلّهم بقطار أثناء عبوره مزلقانًا غير شرعي.

وانطلقت الجنازات وسط حالة من الانهيار بين أسر الضحايا، حيث حمل الأهالي نعوش الأطفال المغطاة بالأكفان البيضاء، في مشهد خيّم عليه الصمت والدموع، بينما تعالت أصوات الأمهات المنكوبات وهن يودعن صغارهن الذين رحلوا قبل أن يكبروا ويحققوا أحلامهم.

وشُيعت جثامين كل من: ياسين حسن الراجحي، رحمة رمضان عبد الرازق، إسراء محمد عاكف، دعاء رامي السيد، رويدا حسام صلاح، مكة عبد العزيز عاطف، آية محمد عاطف، كما شيع جثمان سائق الميني باص أحمد عوض عبد الغني، وابنه يس أحمد عوض عبد الغني، حيث وُريت أجسادهم الطاهرة الثرى في مقابر العائلة، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وخيمت حالة من الغضب بين الأهالي الذين طالبوا الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددين على ضرورة تأمين المزلقانات وإغلاق المعابر غير الشرعية التي تحصد أرواح الأبرياء يومًا بعد يوم.

وكان الحادث أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين، بعدما اصطدم قطار رقم 293 ركاب، القادم من القنطرة شرق باتجاه بئر العبد، بميني باص أثناء عبوره من مزلقان غير شرعي بالقرب من قرية جلبانة، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية.

في السياق ذاته، تم تحويل 7 حالات من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج في مستشفى القنطرة شرق إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، لضمان تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، نظرًا لخطورة إصاباتهم وحاجتهم إلى تدخلات طبية متقدمة.

فتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الحادث، واستجوبت المصابين الذين تسمح حالتهم الصحية بذلك، بينما أكدت هيئة السكك الحديدية أن الميني باص كان يعبر من مكان غير مخصص للعبور.

وفي الوقت ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تقديم الدعم لأسر الضحايا، وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى.

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