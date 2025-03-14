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محافظ الدقهلية يقرر صرف 25 ألف جنيه لأسرة ضحية انفجار محل الكنافة

10:46 م الجمعة 14 مارس 2025

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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الدقهلية-رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مبلغ 25 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل محل لصناعة الكنافة والقطائف بمدينة المنصورة، والذي توفي متأثرًا بإصابته.

كما وجه المحافظ بصرف 10 آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث، وتوفير كافة أوجه الدعم الطبي لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وقدّم محافظ الدقهلية خالص تعازيه ومواساته لأسرة المتوفى، وأكد على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية والمادية والمعنوية لهم، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بالانتقال إلى الأسرة وتلبية كافة احتياجاتهم، وسرعة إنهاء إجراءات الدفن.

وكان المحافظ قد تابع بنفسه تطورات الحادث منذ وقوعه، ورافق المصابين إلى مستشفى الطوارئ ومركز الحروق والتجميل بجامعة المنصورة، ويتابع حالتهم باستمرار حتى يتماثلوا للشفاء.

يذكر أن الحادث وقع نتيجة انفجار أسطوانة غاز في محل "الصاوي" للمخبوزات بشارع جمال الدين الأفغاني بالمنصورة، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بحروق مختلفة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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