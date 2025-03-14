الحصيلة 50 مليون.. ضبط 3 تجار مخدرات في أسوان بتهمة غسيل الأموال

أسوان - إيهاب عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص في أسوان، بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط المتهمين الثلاثة، الذين يقيمون في مركز كوم أمبو بأسوان، واثنين منهم مسجلين جنائيًا.

وقام المتهمون بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق شراء أراضٍ وعقارات، في محاولة لإخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها.

واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، لعرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق معهم.

ويأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.