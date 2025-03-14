إصابة طالب إعدادي بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب طالب إعدادي بطلقات نارية، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في قرية العمرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م.ح.م، يبلغ من العمر 15 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية والعصي بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.