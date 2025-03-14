إعلان

إصابة طالب إعدادي بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

08:42 م الجمعة 14 مارس 2025

اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب طالب إعدادي بطلقات نارية، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بإصابة شخص بطلق ناري في قرية العمرة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م.ح.م، يبلغ من العمر 15 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بالأسلحة النارية والعصي بسبب قطعة أرض في جبال قرية العمرة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة مستشفى أبوتشت إصابة طالب إعدادي بطلقات نارية مشاجرة بين عائلتين مديرية أمن قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية