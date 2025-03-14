دير الأنبا بولا يهدي 300 كرتونة مواد غذائية لمساجد بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن القمص باسيليوس وكيل دير الأنبا بولا، بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، توزيع 300 كرتونة سلع غذائية على البسطاء من المسلمين بدائرة المركز، بالتعاون مع عدد من المساجد، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتضمنت تلك الكراتين التي جرى توزيعها مواد غذائية شملت كميات من السكر، والشاي، والزيت، والسمن، والعدس، والفول، والمكرونة، والأرز، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل.

من جانبه أوضح القمص باسليوس، أن تقديم هذه الكراتين يأتي كنوع من المشاركة للأخوة المسلمين في شهر رمضان الكريم، وإدخال البهجة والسعادة على محدودي الدخل.

وأشار إلى إهداء الكراتين إلى عدد من المساجد، لتوزيعها على الأسر المستحقة التي تقع في نطاقها دون تدخل من الدير في ذلك.