النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا في واقعة هدم منزل أشقاء بالدقهلية -صور

الدقهلية-رامي محمود:

قرر الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية، وتحت إشراف المستشار فخري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإتلاف وهدم منزل يقطنه أشقائه بقرية الأورمان مركز طلخا دون وجه حق والحصول على التصاريح اللازمة بذلك معرضا أرواح الآخرين للخطر، مستخدما لودر وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

كانت النيابة العامة، أمرت بطلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة تداول مقطع فيديو يظهر فيه شخص يستخدم لودر ويقوم باقتحام منزل وهدم أجزاء كبيرة منه ليتبين قيام عامل بأعمال الهدم للمنزل لخلافات مع شقيقيه على جزء من حقه "شقة في الطابق الأول علوي".

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، وجرى ضبط مرتكب الواقعة واللودر المستخدم وبمواجهة أقر واعترف بارتكاب الواقعة.

وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل وعرض تقرير تفصيلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.

وانتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، وإجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.