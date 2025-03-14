إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 6 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الدائري بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.

كان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا بالواقعة التى أسفرت عن إصابة: محمد فريد يوسف 18 عاما، فريد يوسف حسين 58 عاما، وعدي محمد إبراهيم، إبراهيم محمد زايد، وتيماء فريد يوسف، يوسف محمد ابراهيم.

وجرى الدفع بـ3 سيارات اسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.